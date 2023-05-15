Такое решение он принял после публикации интервью со своим участием. Отвечая на вопрос Антонюк, он сказал, что все женщины меркантильные и им "только шубу подавай".

Недавно легендарный украинский артист Иво Бобул попал в скандал. Во время интервью с украинской журналисткой Эммой Антонюк он заявил, что все женщины меркантильные, поэтому они "прыгают по кроватям в поисках принца".

После этого музыканта быстро прозвали сексистом, а сам артист, пытаясь оправдаться, заявил, что не давал Эмме разрешения на публикацию этого интервью.

Сейчас в разговоре с ЖВЛ Иво Бобул сказал, что с Эммой Антонюк после того случая вел коммуникацию исключительно через юристов. Также он принял решение подать на нее в суд. Сама Антонюк отрицает, что Бобул просил ее не публиковать видео.

"Я сколько интервью давал за свою жизнь, но такого у меня не было. Я ей говорил: "Не давай это в эфир без моего разрешения". Я подал в суд из-за того, что она не имела права без моего разрешения выставлять это. Нужно все-таки иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми - по-человечески", - сказал Иво Бобул.

Скандал с Иво Бобулом и Эммой Антонюк: детали

В интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть" музыкант сказал: "Если женщина мозги тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины сейчас избалованные. Очень многого хотят от мужчин. Я смотрю на это все и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой, и так скачет по кроватям, ищет принца. Надо уважать мужчин. Нам тоже тяжело".

Также Бобул перешел на личности, упрекнув Антонюк в том, что у нее нет мужа и детей, что журналистка назвала "сексистским бредом". После этого артист покинул интервью.

Полная версия интервью Иво Бобула и Эммы Антонюк:

Напомним, Оля Цибульская защитила Иво Бобула после сексистского скандала.

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