Хайди Клум подозревают в беременности от мужа, который младше на 16 лет(фото)

Для модели это будет пятый ребенок.

Модель Хайди Клум подозревают в пятой беременности от нового мужа Тома Каулитца.

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Манекенщица опубликовала фото со своим мужем и его братом Биллом. Все трое стояли перед камерой, демонстрируя свои животы. Хайди Клум подписала снимок: "Ужин был хороший" в Instagram.

Карантинный снимок привлек внимание всех западных СМИ, а Хайди стала звездой дня. После публикации, фолловеры сразу же начали поздравлять семью с пополнением.

Кроме этого, сторонники Хайди Клум обратили внимание и на фото и видео, звезда публикует за последний месяц. Модель, которая обожает щеголять своим стройным телом, в основном делится архивными кадрами, снятыми в карантин. А вот на новых фотографиях она демонстрирует только лицо.

Как сообщал ранее УНИАН, Хайди Клум сейчас находится в третьем браке. От предыдущих отношений с Риком Пипин и певцом Силом у нее есть 4 детей. О том, чтобы стать матерью снова модель не говорила в интервью, но призналась, что Том Каулитц прекрасно ладит с ее детьми.