В кадре Кристина позировала в розовом костюме.

Супруга украинского телеведущего Кристина Решетник поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых позирует в розовом костюме-двойке из юбки длины миди и топа.

Снимки были сделаны еще в 2020 году, когда Кристина была беременна сыном Александром, однако сейчас они не менее актуальны в связи с выходом фильма "Барби".

Стоит отметить, что Решетник очень идет розовый цвет. Особенно стильно он смотрится на ней в сочетании с украшениями - подвеской, браслетами и массивными серьгами с цветами.

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"Как вам такая Барби?" - поинтересовалась у поклонников Кристина.

Как отреагировали пользователи сети

"Беременная Барби - это же просто мечта всех девочек. Так что вы получается та самая Барби, о которой все мечтали"

"Шикарная Барби"

"У меня отвалилась челюсть"

Отметим, Кристина и Григорий решетники поженились в 2010 году. В браке у них родилось трое детей - сыновья Иван, Дмитрий и Александр. Пара неоднократно говорила, что они очень счастливы вместе.

Напомним, ранее Григорий Решетник похвастался отдыхом в Риме и нарвался на хейт.

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