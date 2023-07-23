Супруга украинского телеведущего Кристина Решетник поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых позирует в розовом костюме-двойке из юбки длины миди и топа.
Снимки были сделаны еще в 2020 году, когда Кристина была беременна сыном Александром, однако сейчас они не менее актуальны в связи с выходом фильма "Барби".
Стоит отметить, что Решетник очень идет розовый цвет. Особенно стильно он смотрится на ней в сочетании с украшениями - подвеской, браслетами и массивными серьгами с цветами.
"Как вам такая Барби?" - поинтересовалась у поклонников Кристина.
Как отреагировали пользователи сети
- "Беременная Барби - это же просто мечта всех девочек. Так что вы получается та самая Барби, о которой все мечтали"
- "Шикарная Барби"
- "У меня отвалилась челюсть"
Отметим, Кристина и Григорий решетники поженились в 2010 году. В браке у них родилось трое детей - сыновья Иван, Дмитрий и Александр. Пара неоднократно говорила, что они очень счастливы вместе.
Напомним, ранее Григорий Решетник похвастался отдыхом в Риме и нарвался на хейт.