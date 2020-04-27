Тина Кароль удивила слишком откровенным декольте на съемках "Голоса страны" (фото)
11:22, 27 апреля 2020Звезды
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На снимке Кароль показывает смелое декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.
Тина Кароль любит пикантные наряды / УНИАН
В воскресенье, 26 апреля, прошел суперфинал проекта "Голос страны-10" в достаточно необычном формате.
Так, из-за карантина организаторы проекта минимизировали любое живое общение между членами команды. Ведущие находились в изоляции и появлялись на сцене как голограммы, участники по одному выступали, а тренеры вообще – находились по домам.
Instagram фан-аккаунт Тины Кароль
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Однако даже пребывание дома не помешало тренером иметь роскошный вид. Так, например Тина Кароль предстала перед телезрителями в ультраоткровенном черном бархатном платье.
На снимке, который был опубликован на фанстранице Тины, она показывает смелое декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.
Как сообщал УНИАН, победителем 10 сезона шоу "Голос страны" стал 18-летний Роман Сасанчин.
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