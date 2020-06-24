"Святая": голая активистка Pussy Riot Толоконникова порадовала "порно-провокацией" (фото)

Феминистское искусство - не порнография, объяснила Надежда Толоконникова.

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова порадовала своих поклонников новой «порно-провокацией».

Серия фотографий с полностью обнаженной Толоконниковой появилась на ее странице в Instagram.

«Российской феминистке и ЛГБТ+ художнику Юлии Цветковой грозит до 6 лет тюрьмы за размещение графических рисунков женского тела - она обвиняется в «порнографии». Феминистское искусство - не порнография. Женщины по всей России раздеваются в поддержку Юли», - объяснила Толоконникова суть провокационных фотографий.

Поклонникам Толоконниковой понравились ее новые фотографии. Но при этом они отметили, что Надя, «наверное, единственная женщина, которая на фото в инсте выглядит хуже, чем в жизни».

«Святая», «Фото без обработки... как есть... смешанные чувства… красивая женщина, но так привыкаешь к глянцу и обработанным фото, что... в общем смешанные чувства», «Умной девушке всё можно, и её это не пошлит», - комментировали пользователи.

Некоторые расценили это как «порно-провокацию» и припомнили ей старую акцию с курицей в супермаркете.

Как сообщал УНИАН, лидер российской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова показала, как нужно вести себя, когда тебя закрывают в изоляторе временного содержания.

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