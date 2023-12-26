Женщина не ожидала такой реакции.

Недавно блогерша устроила скандальную "голую" вечеринку. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие, которые вели себя неприлично. Анонс мероприятия автор опубликовала еще в середине ноября. Стоимость билетов на открытую часть мероприятия составляла миллион рублей (это примерно 408 тысяч гривен).

Однако это событие вызвало волну возмущения, местные активисты и блогеры начали требовать бойкот звездам, которые там были. А на днях росСМИ отметили, что с Насти требуют миллиард рублей за эту гулянку (примерно 408 млн гривен). Коллективный иск принял Хамовнический суд Москвы. Подписи под ним уже поставили 22 человека. Истцы требуют взыскать деньги в пользу Фонда поддержки участников войны в Украине.

Сама же Ивлеева шокирована от такой шумихи и извинилась публично.

Видео дня

"Было ли уместно снимать видео с вечеринки и распространять их? Да, 100% это было очень неуместно. Мне жаль, что это произошло, и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет так себя вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это извиняюсь перед всеми", — прокомментировала телеведущая.

Заседание суда по делу пройдет в конце января — начале марта. Поговаривают, что инициатором коллективного иска выступил актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков.

Интересно, что вслед за Настей публично свои извинения принесли другие участники вечеринки.

"Артист такого масштаба, как я, не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я осознаю свою ошибку!"- заявил Филипп Киркоров.

Дима Билан тоже не стал молчать.

"Посещение мероприятий-часть моей профессии. Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог. Я мог отвечать только за себя. Включений с этой вечеринки в моих соцсетях не было. Я не опубликовал ни одной фотографии. Все, в чем меня сейчас обвиняют, это не обо мне. Это не мое отражение. Но я всегда был патриотом своей страны", - подчеркнул Билан.

Ксения Собчак и Лолита Милявская тоже извинились. К слову, ближайшие концерты Лолиты вообще отменили.

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