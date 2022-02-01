Тригубенко пожаловался, что ему сложно найти избранницу в Киеве.

Участник и финалист украинского проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился с подписчиками, какой видит свою идеальную семейную жизнь, а также рассказал об отношениях с девушками.

Об этом Тригубенко написал в своем аккаунте в Instagram.

Бизнесмен в рамках рубрики "Вопрос/ответ" ответил подписчикам как он представляет себя через 5 лет. Тригубенко опубликовал фото Григория Решетника с его женой Кристиной и детьми Иваном, Димой и Александром.

Читайте такжеНовая девушка финалиста "Холостячки" призналась, что ревновала его к Злате Огневич"Примерно так. Ну, может детей чуть поменьше", - написал экс-участник "Холостячки".

Также Тригубенко отметил, что жену, скорее всего, будет искать в Черновцах, так как в Киеве ему сложно найти девушку с похожими ценностями.

Напомним, ранее Роман Свечкоренко из "Холостячки" рассекретил заработок в Instagram.

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