Общественные организации напомнили, что авторитарный режим Лукашенко "уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых медиа".

Общественные организации призвали организаторов Atlas Weekend отказаться от участия в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников Александра Лукашенко, а также других российских артистов, которые служат авторитарному режиму.

Об этом сообщает Детектор медиа.

"Немало известных украинских общественных организаций принимали участие в предыдущих фестивалях Atlas Weekend – на локации «Містечко ГО», где рассказывали участникам фестиваля о возможностях и примерах гражданской активности. В этом году Atlas Weekend возвращается после пандемии и снова планирует развернуть локацию «Містечко ГО». Впрочем, мы были удивлены анонсом участия в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и приспешников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко», - говорится в заявлении общественных организаций.

Они напомнили, что авторитарный режим Лукашенко «уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых медиа».

«Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократии, а также их требования провести свободные и честные выборы. Мы не видим возможности рассказывать на фестивале Atlas Weekend о важности общественной активности, реформах и своей деятельности, если в этом же фестивале принимают участие артисты, которые служат авторитарному режиму. Это также вредит имиджу фестиваля и всей страны, которая сейчас в вопросах гражданской активности и демократических преобразований является ориентиром и примером для белорусского общества», - отметили общественные организации.

«Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнеров фестиваля – обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля», - подытожили они.

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Это заявление поддержали ГО «Детектор медиа», ОО «Институт массовой информации», StopFake (ОО «Центр Медиареформы»), Информационная кампания «По ту сторону новостей», Euromaidan Press, ОО «Интерньюз Украина», ОО Фонд «Общественность», Центр демократии и верховенства права и Независимая медийная рада.

Atlas Weekend 2021: что известно о фестивале

В этом году Atlas Weekend будет проходить в формате Friends Edition.

В списке участников фестиваля уже значатся Alyona Alyona, Бумбокс, Антитела, The Hardkiss, эстонский рэп-исполнитель Tommy Cash и российский певец Ramil.

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Автор: Денис Прядко