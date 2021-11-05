В альбом вошло 12 треков.

Эпатажная украинская певица MARUV выпустила новый студийный альбом No Name.

Свою новую работу исполнительница презентовала в Instagram.

"Мой новый альбом No Name уже вышел", – написала она.

Всего в альбом вошло 12 треков.

Читайте также"Тигрица этой жизни": MARUV укатила в Монако на отдых и показала первые фото"Я в полном захвате – новый альбом это невероятный восторг! Каждый трек по-своему восхитителен", "Это прекрасная работа", "Ура", "Это разнос", "Мои поздравления, это шикарно", "Кайф для ушей", "Это твой лучший альбом", "Я просто в шоке, настолько все круто", "Разрывной альбом". "Это разрыв", "Поздравляем", "Вау".

Ранее MARUV снялась для обложки российского Playboy, а также выпустила эротическое видео с парнями на каблуках.

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Автор: Виолетта Орлова