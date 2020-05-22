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"Даже пес застыл": Ратаковски показала подкаченную попу (фото)

11:09, 22 мая 2020
Звезды
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Внимание поклонников модели привлек взгляд пса / фото Ратаковски/Instagram

Снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии Ратаковски в бикини лежит на диване с телефоном, а рядом с ней сидит ее пес, который, выставив язык, внимательно смотрит на ее сексуальные формы.

«Даже пес застыл», «Мы все, как эта собака», «Куда смотрит пес?», «Я был бы как эта собака, увидев такое», - шутливо комментировали поклонники Эмили.

фото Ратаковски/Instagram

Как сообщал УНИАН, Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata. На размещенном ролике 28-летняя Ратаковски запечатлена в купальнике с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей. Ее образ дополнен рубашкой с короткими рукавами той же расцветки, а из аксессуаров на знаменитости — небольшие серьги-кольца и две золотистые подвески.

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Теги: #Эмили Ратаковски