В этом году завершился громкий судебный процесс между звездными супругами. Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию за клевету. Видимо, это не очень хорошо отразилось на фигуре знаменитости.

Голливудская актриса Эмбер Херд попала в кадр папарацци в черной майке и широких штанах. Фанаты заметили, что она прибавила в весе и выглядит не очень. Вероятно, так на ее внешности отразился скандальный судебный процесс, где вскрылись некоторые факты из их с Джонни Деппом отношений.

Как Эмбер Херд выглядела до развода с Джонни Деппом и как выглядит после

Например, на суде Херд призналась, что подложила фекалии в кровать Деппу после его предложения расстаться. Естественно, такое не осталось незамеченным, и сеть буквально "взорвалась" мемами. После признания большинство все же стали на сторону актера "Пиратов Карибского моря".

К слову, по данным СМИ, после победы в суде Джонни Депп собирается вернуться в "Пираты Карибского моря". Известно, что легендарный актер начал переговоры с Disney о сделке на 300 миллионов долларов.

Видео дня

Налаживается у него все не только в профессиональном плане, но и в личном. Так, СМИ сообщают, что Депп закрутил роман со своим адвокатом Джоэл Рич.

Также УНИАН писал, что Эмбер Херд снова ждут в суде, ей грозит до 14 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: