Голливудская актриса Эмбер Херд попала в кадр папарацци в черной майке и широких штанах. Фанаты заметили, что она прибавила в весе и выглядит не очень. Вероятно, так на ее внешности отразился скандальный судебный процесс, где вскрылись некоторые факты из их с Джонни Деппом отношений.
Как Эмбер Херд выглядела до развода с Джонни Деппом и как выглядит после
Например, на суде Херд призналась, что подложила фекалии в кровать Деппу после его предложения расстаться. Естественно, такое не осталось незамеченным, и сеть буквально "взорвалась" мемами. После признания большинство все же стали на сторону актера "Пиратов Карибского моря".
К слову, по данным СМИ, после победы в суде Джонни Депп собирается вернуться в "Пираты Карибского моря". Известно, что легендарный актер начал переговоры с Disney о сделке на 300 миллионов долларов.
Налаживается у него все не только в профессиональном плане, но и в личном. Так, СМИ сообщают, что Депп закрутил роман со своим адвокатом Джоэл Рич.
Также УНИАН писал, что Эмбер Херд снова ждут в суде, ей грозит до 14 лет.