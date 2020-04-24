43-летняя юмористка Елена Кравец удивила сеть фото без макижа

15:03, 24 апреля 2020
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В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын / Instagram Елена Кравец

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын – 4-летний Иван. На снимке Кравец сфотографирована в черной толстовке с надписью на голубом фоне "Фредди Меркьюри".

Актриса позировала без косметики и со взъерошенными волосами. 

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