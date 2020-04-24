43-летняя юмористка Елена Кравец удивила сеть фото без макижа

Актриса позировала без косметики и со взъерошенными волосами.

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец восхитила сеть снимком, на котором она позировала без макияжа.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын – 4-летний Иван. На снимке Кравец сфотографирована в черной толстовке с надписью на голубом фоне "Фредди Меркьюри".

Актриса позировала без косметики и со взъерошенными волосами.