43-летняя юмористка Елена Кравец удивила сеть фото без макижа
15:03, 24 апреля 2020Звезды
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Актриса позировала без косметики и со взъерошенными волосами.
В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын / Instagram Елена Кравец
Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец восхитила сеть снимком, на котором она позировала без макияжа.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram.
В подписи к фото Елена призналась, что кадр сделал ее маленький сын – 4-летний Иван. На снимке Кравец сфотографирована в черной толстовке с надписью на голубом фоне "Фредди Меркьюри".
Актриса позировала без косметики и со взъерошенными волосами.
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