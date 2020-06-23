Ефремову после смертельной аварии диагностировали хронический алкоголизм

Накануне психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП, диагностировали хронический алкоголизм.

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Как сообщает Mash, теперь полиция намерена ходатайствовать перед судом о пожизненном лишении Ефремова водительских прав. Накануне психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. В его крови также были обнаружены следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 9 июня артист был отправлен под домашний арест.

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