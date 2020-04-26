Джонни Депп похвастался умением делать бюстгальтер из подручных средств (видео)

Так он решил поддержать фанатов, которые остаются дома на карантине.

Голливудский актер Джонни Депп решил развлечь своих фолловеров и показал, как из простой салфетки можно сделать бюстгальтер.

Так он решил поддержать фанатов, которые остаются дома на карантине. Забавное видео он опубликовал на странице в Instagram, где зарегистрировался неделю назад.

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На ролике, который появился на его аккаунте, Депп одет в черную футболку, джинсы и терракотовую шапку.

Видно, как он садится за столик и берет в руки игральные карты. Через некоторое время прячет карты и начинает делать из белой салфетки бюстгальтер, который затем примеряет на себя.

"Я работаю над тем, чтобы быть ответственным и соблюдать карантин. Спасибо всем, что заглянули. До встречи. С любовью и уважением, Джонни Депп", - подписал видео актер.

Как сообщал ранее УНИАН, в сеть слили фото, на которых теперь уже бывшая жена Джонни Деппа изменяет ему с миллионером Илоном Маском.