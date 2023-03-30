По словам ведущего, Джигурда был попыткой РФ ответить на то, что Украину недавно посетил Орландо Блум / скриншот

Российский фрик Никита Джигурда посетил временно оккупированную Волноваху. Там он зачитал свои "патриотические" стишки. Путинист стоял у здания городской администрации и рассказывал о своей любви к стране-агрессору.

Джигурда хвастался тем, что якобы посетил Угледарское направление. Он пел песни, жаловался на отсутствие света и старался щеголять своей смелостью.

На это уже отреагировал украинский телеведущий Андрей Бедняков. Он высмеял пропагандиста и рассказал, почему РФ решила отправить Джигурду в Волноваху.

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"Очередной ... приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, порассказывал стихи. Никитка Джигурда про "раковую опухоль" вещает", - написал Бедняков в Stories. 

Джигурда зачитал свои стишки в оккупированной Волновахе - реакция Беднякова / скриншот

По словам ведущего, Джигурда был попыткой РФ ответить на то, что Украину недавно посетил Орландо Блум. Как отметил Бедняков, это "достойный ответ" на визит голливудского актера, который поддерживает нашу страну.  

Напомним, о визите Орландо Блума в Украину стало известно 26 марта. Актер пообщался с детьми и поделился впечатлениями от своей поездки. Слова Блума умилили сеть.

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