Ведущий отреагировал на визит путиниста во временно оккупированный город.

Российский фрик Никита Джигурда посетил временно оккупированную Волноваху. Там он зачитал свои "патриотические" стишки. Путинист стоял у здания городской администрации и рассказывал о своей любви к стране-агрессору.

Джигурда хвастался тем, что якобы посетил Угледарское направление. Он пел песни, жаловался на отсутствие света и старался щеголять своей смелостью.

На это уже отреагировал украинский телеведущий Андрей Бедняков. Он высмеял пропагандиста и рассказал, почему РФ решила отправить Джигурду в Волноваху.

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"Очередной ... приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, порассказывал стихи. Никитка Джигурда про "раковую опухоль" вещает", - написал Бедняков в Stories.

По словам ведущего, Джигурда был попыткой РФ ответить на то, что Украину недавно посетил Орландо Блум. Как отметил Бедняков, это "достойный ответ" на визит голливудского актера, который поддерживает нашу страну.

Напомним, о визите Орландо Блума в Украину стало известно 26 марта. Актер пообщался с детьми и поделился впечатлениями от своей поездки. Слова Блума умилили сеть.

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