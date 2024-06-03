Певица заявила, что для нее это было сложное решение.

Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес скасувала свої концерти у Північній Америці на тлі чуток про розлучення з чоловіком – актором Беном Аффлеком.

На своєму офіційному сайті артистка заявила, що вимушена перенести гастрольний тур This Is Me… Live Tour. Причиною вона назвала необхідність побути з сім'єю, дітьми і друзями. За словами зірки, це рішення було для неї непростим.

"Я дуже засмучена і спустошена тим, що підвела вас. Будь ласка, знайте, що я б не зробила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Я обіцяю, що виправлю це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх дуже люблю. До наступної зустрічі…", – йдеться в заяві.

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Як пише видання People, подружжя справді переживає кризу у стосунках. Вони досі живуть окремо. Лопес залишилася з дітьми у їхньому спільному маєтку в Беверлі-Гіллз. Натомість Аффлек переїхав до орендованого будинку за декілька кілометрів від Дженніфер. Інсайдери повідомляють, що нині пара "сконцентрована на тому, щоб приділяти увагу своїм дітям".

"Вони, як і раніше, ставлять дітей на перше місце. Дженніфер і Бен завжди були дуже орієнтовані на сім'ю. Ситуація, яка склалася, несамовита. Пара зараз не в найкращому стані", – вказало джерело.

Що відомо про стосунки Аффлека і Лопес

Вперше свої стосунки вони розпочали ще у 2000-х. Тоді Аффлек освідчився Лопес, однак пізніше знаменитості скасували весілля і розійшлися. Співачка навіть вийшла заміж за іншого – музиканта Марка Ентоні. У шлюбі з ним вона народила близнюків Емму і Макса. Бен також часу не витрачав і одружився з Дженніфер Гарнер, з якою в них народилися син і дві доньки.

Однак згодом ці шлюби розпочалися і Джей Ло і Аффлек возз'єдналися у травні 2021 року. Актор освідчився артистці вдруге. Зіркова пара таємно побралася в липні 2022 року у Лас-Вегасі.

Кризу у шлюбі знаменитості не коментують. Вони більше не з'являються разом на публіці, а Бена навіть помітили без обручки на одному зі світських заходів.

Нагадаємо, раніше друзі Дженніфер Лопес розповіли, як вона переживає кризу у шлюбі.

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