Певица считает, что от российских колониальных нарративов о Крыме нужно избавиться.

Украинская певица, победительница международного песенного конкурса Евровидение-2016, Джамала призвала украинцев думать о возвращении временно оккупированного Россией Крыма ментально не ради "чебуреков". Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге на тему: "Культурные мероприятия Украины в рамках песенного конкурса Евровидение".

"Я хотела бы очень, чтобы каждый украинец рассматривал себя как часть Крыма. Верните в себе Крым ментально, в первую очередь сами. Я не хочу, чтобы вы вернули Крым ради чебуреков и морька. Нет", - сказала Джамала.

Певица отметила, что хочет, чтобы украинцы вернули в себе Крым с настоящей историей. Она добавила, что античная эпоха истории является тоже украинской.

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"Чтобы вы чувствовали себя потомками тавров, киммерийцев, скифов, гуннов и т.д...Мы хотим сбить эту колониальность - там Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, тропа Голицына, Пушкин там сидел... Нет, здесь был Ханский дворец, здесь происходила история, когда Алим Айдамак ходил со своими партизанами и делал то, что делают сейчас наши в Крыму, поджигая эту бавовну", - подчеркнула Джамала и добавила, что хочет рассказать обо всем этом музыкой.

Напомним, ранее Джамала рассказала, могут ли TVORCHI одержать победу на Евровидении-2023.

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