После жизни в детдоме мальчик не умеет спокойно засыпать.

Инна Мирошниченко, жена известного ведущего Тимура Мирошниченко, поделилась печальным видео. Она показала, как ее названный сын Марсель, которого звездная пара недавно забрала из детдома, "укладывает" себя спать.

2-летний Марсель, как и многие другие детишки, живущие без родительской заботы, раскачивается и бьется головой. Мальчик не привык к тому, чтобы перед сном его укачивала мама. Поэтому ребенок "укладывается" именно так.

"Это немного реалий деток из заведений... Так Марсель укладывается спать. Мешать ему нельзя. Это его единственный способ заснуть. Нужно создать безопасное пространство (все вокруг мягкое) и быть рядом. Постепенно и мягко менять эти привычки на другие. У нас это сказочка, потом белый шум и поглаживание", - написала жена Мирошниченко.

Она признала, что ей больно смотреть на сына, который страдает. Впрочем, она понимает, что впоследствии ребенок привыкнет к жизни с родителями и забудет о привычках, приобретенных в детдоме.

"Каждый раз у меня сжимается сердце... Прямо сейчас я пишу и плачу, потому что осознаю, почему он так делает", - добавила женщина.

Тимур и Инна Мирошниченко взяли мальчика из детдома - что известно

Несколько месяцев назад ведущий и его жена сообщили, что планируют усыновить ребенка. Они прошли специальные курсы, где им выдали сертификат и сказали, ребенка какого возраста им можно искать. После этого жена Мирошниченко начала звонить во все детдома и долго искала мальчика. Впоследствии они поехали в Житомир, где познакомились с названным сыном.

Затем звездная пара ждала решения суда, а через месяц после него они наконец забрали мальчика домой. Мирошниченки усыновили маленького Марселя. От мальчика отказались еще в роддоме. Сейчас ребенок привыкает к жизни с родителями. Недавно Мирошниченко рассказал о проблемах в системе усыновления детей и ошеломил суммой, которую могут потребовать у тех, кто хочет взять малыша из детдома.

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