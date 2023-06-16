Актриса не виделась с мамой 2,5 года.

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина поделилась с фанами радостной и трогательной новостью. Она встретилась со своей мамой, которая жила во временно оккупированном Крыму.

Ради встречи актриса и ее мать прилетели в Турцию. Мишина ждала ее в аэропорту, вместе со своим сыном. Момент встречи она снимала на видео, которым потом поделилась в Stories.

Сын Мишиной волновался и очень хотел поскорее увидеть бабушку. Когда же он нашел ее взглядом, то сразу же побежал. Мальчик обнимал бабушку и искренне радовался.

Сама актриса тоже не скрывала эмоций. Она обнимала и целовала маму, едва сдерживая слезы.

"Ура, наконец-то! 2,5 года я не обнимала свою маму. А мой сын свою бабушку", - рассказала Мишина.

Сейчас актриса и ее мама отдыхают. Они проводят время вместе, гуляют и наслаждаются возможностью побыть рядом. Впрочем, пока Мишина не рассказала, что будет дальше.

Актриса не стала раскрывать подробностей встречи с мамой. Также Мишина не сообщила, куда после Турции отправится ее мать.

Кто такая Ксения Мишина

Ксения Мишина - известная украинская актриса. Она снималась, в частности, в сериале "Крепостная". Кроме этого, Мишина участвовала в шоу "Холостячка", где за ее сердце боролись мужчины. В финале актриса выбрала комика Александра Эллерта, впрочем потом они разошлись.

Ранее Мишина рассказывала, что ее родители остались жить во временно оккупированном Крыму. По словам актрисы, все это время они поддерживали отношения, она по ним скучала.

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