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Деми Роуз в облегающем топе похвасталась пышной грудью

16:29, 16 мая 2020
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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам \ instagram.com/demirose/

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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram пикантный снимок. На нем красотка предстала в спортивном наряде мятного цвета, который состоял из кроп-топа на бретельках и шорт. Кроп-топ отлично подчеркнул пышный бюст Деми. 

Деми заплела две косички и сделала легкий макияж с акцентом на пушистых ресницах. В ушах были серьги-гвоздики. Она пила напиток из бутылки.

Деми заплела две косички и сделала легкий макияж с акцентом на пушистых ресницах \ instagram.com/demirose/

Ранее Роуз показала фото, на котором была вовсе без бюстгальтера. На ней была надета только джинсовая куртка, которая едва прикрывала ее обнаженную грудь. 

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Теги: #модель