Фолловеры засыпали звезду комплиментами.

Британская модель Деми Роуз удивила фолловеров откровенными фотографиями, на которых позирует обнаженной.

Фото появились в Instagram звезды.

На одном из фото Деми позирует на красном фоне полностью обнаженной. Интимные места звезда прикрывает руками.

Образ Роуз дополнила пушистыми уггами, красным маникюром и ярким макияжем с акцентом на красные губы.

На других фотографиях звезда примерила длинный красный халат и ботильоны в тон.

Фолловеры засыпали Деми комплиментами.

"Это твое лучшее фото",

"Ты смелая",

"Очень сексуально",

- пишут фоловери.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

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Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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