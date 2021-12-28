Британская модель Деми Роуз удивила фолловеров откровенными фотографиями, на которых позирует обнаженной.
Фото появились в Instagram звезды.
На одном из фото Деми позирует на красном фоне полностью обнаженной. Интимные места звезда прикрывает руками.
Образ Роуз дополнила пушистыми уггами, красным маникюром и ярким макияжем с акцентом на красные губы.
На других фотографиях звезда примерила длинный красный халат и ботильоны в тон.
Фолловеры засыпали Деми комплиментами.
- "Это твое лучшее фото",
- "Ты смелая",
- "Очень сексуально",
- пишут фоловери.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
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Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.