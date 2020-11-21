Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеДеми Роуз в откровенном бикини цвета хаки похвасталась своими формамиМодель снова поделилась с поклонниками фотографией со своего отдыха. На этот раз фото было сделано на известном испанском курорте Ибица.
На новом фото девушка появилась в куртке серо-синего цвета с черными вставками от бренда boohooMAN. Модель надела куртку на голое тело, показав свою пышную грудь.
На фото Роуз позирует стоя у стены. "Я краснею", - подписала фото девушка.
Модель нанесла густой нюдовый макияж и завязала волосы в хвост.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
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