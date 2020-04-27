Бывшая звезда Playboy Даша Астафьева снялась топлес (фото)
10:21, 27 апреля 2020Звезды
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Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.
Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram / Instagram Даша Астафьева
Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.
Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Instagram Даша Астафьева
Instagram Даша Астафьева
Читайте также43-летняя юмористка Елена Кравец удивила сеть фото без макияжаТак, на большинстве из них она позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру.
Также Астафьева опубликовала фото, на котором позировала в черных трусах и с обнаженной грудью.
"Есть женщины, для которых обнаженное тело – единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое бельишко", – написала Астафьева.
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