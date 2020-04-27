Бывшая звезда Playboy Даша Астафьева снялась топлес (фото)

Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.

Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также43-летняя юмористка Елена Кравец удивила сеть фото без макияжаТак, на большинстве из них она позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру.

Также Астафьева опубликовала фото, на котором позировала в черных трусах и с обнаженной грудью.

"Есть женщины, для которых обнаженное тело – единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое бельишко", – написала Астафьева.