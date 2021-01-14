Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в инста-сториз фотографии из очень откровенных фотосессий.
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На одном из снимков Даша позирует на балконе в одном бюстгальтере и чулках. При этом она была без трусиков. На другом фото девушка предстала в трусиках с завышенной талией и чулках. На обнаженный верх она накинула пиджак.
Стоит отметить, что Даша часто публикует подобные снимки. Она неоднократно снималась на обложки разных мужских глянцев. Кроме того, у нее красивая фигура, которую она всячески демонстрирует.
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