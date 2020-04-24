Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей (фото, видео)

К акции Clap for Carers присоединились также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.

Накануне вечером миллионы британцев вышли на пороги своих домов, чтобы аплодисментами выразить благодарность медицинским работникам, оказавшимся на передовой линии борьбы с пандемией коронавируса.

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Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми вдохновляли других своим примеров в Норфолке, где живут сейчас.

К акции Clap for Carers присоединились также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, не покидающие свою резиденцию Кларенс-хаус.

Акция Clap for Carers, стартовавшая 26 марта, прошла уже в пятый раз — пятую неделю подряд британцы выходят на улицы, чтобы одну минуту хлопать соотечественникам, борющимся с распространением коронавируса.

Кадры с принцем Уильямом, герцогиней Кэтрин и их тремя детьми появились в телемарафоне BBC по сбору средств для врачей и пострадавших от коронавируса. В диалоге с ведущим Стивеном Фраем принц рассказал, что дистанционное обучение его детей оказалось "настоящим кошмаром". А когда речь зашла о просмотре телешоу, Фрай предложил ему посмотреть "Короля тигров" (Tiger King), но герцог Кембриджский ответил, что "склонен избегать шоу о королевской власти".

Ранее семья принцы Уильяма уже принимала участие в трогательном флешмобе - маленькие принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта благодарили врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.