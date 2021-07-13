Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram утреннюю фотографию.
В кадре певица позирует перед окном в персиковых трусиках с кружевом и с распущенными кудрявыми волосами. При этом обнаженную грудь Настя прикрывает руками.
"Доброе утро", - подписала откровенный снимок звезда.
"Что ты позоришься?", "Давно трусов не было", "Уже не знает как аудиторию привлечь к себе", "В одежде ты симпатичнее", "Сколько ж тут фотошопа", - пишут поклонники в комментариях.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Вас также могут заинтересовать новости:
- Анджелина Джоли и The Weeknd "подогрели" слухи о своем романе
- "Горячая штучка": Дженнифер Лопес соблазнительно потрясла бедрами в ультракоротких шортиках
- Бассейн с морской водой и причал для яхт: СМИ показали дом Елены Кравец (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram