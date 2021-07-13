Настя Каменских озадачила фанов откровенным фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram утреннюю фотографию.

В кадре певица позирует перед окном в персиковых трусиках с кружевом и с распущенными кудрявыми волосами. При этом обнаженную грудь Настя прикрывает руками.

"Доброе утро", - подписала откровенный снимок звезда.

"Что ты позоришься?", "Давно трусов не было", "Уже не знает как аудиторию привлечь к себе", "В одежде ты симпатичнее", "Сколько ж тут фотошопа", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич