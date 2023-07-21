Мужчина продолжает идти к своей цели, он сделал новые жуткие шрамы на лице и стал еще больше похожим на пришельца.

Уже несколько лет сеть активно обсуждает "черного инопланетянина" - француза Энтони Лоффредо, который перенес много экстремальных хирургических операций и "забил" практически все тело татуировками. Блогер не останавливается на достигнутых результатах, он продолжает "украшать" лицо новыми шрамами и гордится тем, что ампутировал несколько пальцев на руке, чтобы быть еще больше похожим на пришельца.

Француз, решивший стать "монстром", активно ведет соцсети. Он хвастается необычной внешностью и показывает, как меняется его тело. За последние несколько лет "инопланетянин" заметно улучшил физическую форму. Он "накачал" себе огромные бицепсы, нарастил внушительную мышечную массу.

Сейчас Лоффредо утверждает, что его процесс трансформации завершен лишь на 57%. Мужчина планирует и дальше менять свое тело, однако что он будет делать со своей внешностью дальше - остается лишь догадываться.

"Черный инопланетянин" уже удалил себе верхнюю губу, уши и кончик носа. Помимо этого, он сделал себе "змеиный" язык, разрезав его на две части. Француз также увлекается шрамированием, недавно на его щеке появилась жуткая "молния", которая будто бы не заживает и постоянно выглядит воспаленной.

Француз стал "пришельцем" и перенес несколько операций - видео

Как "черный инопланетянин" выглядел в прошлом

Совсем недавно мужчина показывал, как выглядел в 13 лет. В детстве он был простым и милым мальчиком. Однако теперь, в свои 35 лет, "инопланетянин" точно не затеряется в толпе.

Что известно о "Черном инопланетянине"

В 2021 году УНИАН рассказывал, что "инопланетянин" ампутировал себе два пальца на левой руке, чтобы превратить ее в коготь. Ради операции он летал в другую страну, так как во Франции все хирурги отказались, ведь подобные манипуляции там являются незаконными.

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