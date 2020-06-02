"Совсем непривлекательная ": Леди Гага шокировала сеть располневшей фигурой (фото)

34-летняя исполнительница запечатлена в защитной маске, спортивном бюстгальтере и легинсах, а также кроссовках в тон.

Американская певица и актриса Леди Гага прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде во время режима самоизоляции, введенном из-за вспышки коронавируса, и удивила пользователей сети.

Ее фотографии опубликовало издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 34-летняя исполнительница запечатлена в защитной маске, спортивном бюстгальтере и легинсах, а также кроссовках в тон. Ее сфотографировали с оголенным животом. Она направлялась в кафе вместе с молодым человеком, исполнительным директором Майклом Полански.

Поклонники Гаги обратили внимание на фигуру певицы и обругали ее за лишний вес. «Я думала, что она в хорошей форме!», «Совсем непривлекательная женщина», «Да, старость ее не красит», «У нее явно есть лишний вес», «Даже у Леди Гаги появился живот после карантина», «Зачем надевать наряд с такой фигурой?» — комментировали они.

Как сообщал УНИАН, на днях Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica".

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