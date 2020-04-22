Стало известно, сколько денег ушло на лечение больной раком Заворотнюк

Только один курс в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ обошелся актрисе в два миллиона рублей.

Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев потратил на лечение жены около 12 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Как пишет издание, Чернышеву для этого пришлось даже продать свою квартиру в Ялте. Только один курс в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ обошелся в два миллиона рублей.

Онколог и кандидат медицинских наук Михаил Ласков, комментируя болезнь Заворотнюк, рассказал «КП», что врачи еще не умеют делать точные прогнозы относительно рака мозга.

«Большинство людей с глиобластомой умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка пяти процентов», — сказал доктор.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.