Галкин показал 71-летнюю Пугачеву в мини-шортах на семейном видео

Галкин показал, как они с детьми проводят время на самоизоляции.

Российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео, на котором показал свою жену и певицу Аллу Пугачеву в коротких шортах.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Так, на видео Галкин показал, как они с детьми проводят время на самоизоляции. В кадре 6-летняя Лиза ритмично танцует, а маленький Гарри стоит за диджейским пультом и пританцовывает в наушниках.

В середине ролика Галкин показал в кадре и саму Пугачеву. Знаменитость сидела на стуле в коротких шортах, которые оголили стройные ноги 71-летней артистки.

С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит", – написал он.