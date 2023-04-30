Во время диеты Рамина не отказывалась от сладкого.

Известная блогерша Рамина Эсхакзай поделилась результатами похудения. Она не только держит себя в форме, а еще и сбрасывает лишний вес. Рамина неоднократно признавалась, что ранее у нее было расстройство пищевого поведения, ей удалось преодолеть булимию.

Поэтому сейчас она внимательно следит за питанием и прислушивается к советам нутрициолога. В Stories Рамина показала переписку с экспертом, в которой можно заметить фото с весами.

Как оказалось, блогерша сейчас весит 52,3 килограмма. Рамина не ограничивает себя в сладком, однако все равно худеет. С февраля 2022 года ей удалось "сбросить" более 10 килограммов.

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"Тот момент, когда нутрициолог уже останавливает. Сама научила есть сладкое и худеть, а теперь надо остановиться. В понедельник иду на стабилизацию веса. Может и спортом скоро займусь. Но это не точно. Хотя нет. Для упругого тела - нужно. Минус 10,7 кг с начала полномасштабного вторжения", - написала Рамина.

После расставания с женихом блогер поделилась планами и отметила, что планирует работать над собой и "экологически" выйти из отношений. Несколько дней назад Рамина писала, что будет прислушиваться к своим желаниям и целям, работать с психологом и углубляться в себя.

Напомним, недавно Рамина пожаловалась на отсутствие денег. По словам блогерши, во время войны она столкнулась с финансовыми трудностями

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