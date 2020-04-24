Супермодель Белла Хадид снялась на веб-камеру абсолютно голой (фото)

На одном из размещенных кадров она позирует без бюстгальтера и трусов, прикрывая обнаженные части тела сумкой.

Американская супермодель Белла Хадид поучаствовала в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus. Снимки, которые были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры, появилась в ее Instagram. Читайте также"Секс!": Анна Седокова взбудоражила сеть горячим фото в одном бельеНа одном из размещенных кадров она позирует без бюстгальтера и трусов, прикрывая обнаженные части тела сумкой. На другом снимке Хадид сфотографировали в кроп-топе, который оголяет часть ее груди. Снимки уже собрали почти миллион лайков.

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