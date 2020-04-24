"Секс!": Анна Седокова взбудоражила сеть горячим фото в одном белье

Звезда предстала в очень откровенном нижнем белье, выставляющем напоказ все ее прелести.

Бывшая участница "золотого" состава "ВИА Гры", певица Анна Седокова взбудоражила свох поклонников мегасексуальным фото.

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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На нем звезда предстала в очень откровенном нижнем белье, выставляющем напоказ все ее прелести. В кадре бросаются в глаза пышные бедра Седоковой и ее чувственные губы.

Кстати говоря, к губам Седоковой у подписчиков возникли вопросы. "Что с губами?", - написали ей в комментариях.