цей матеріал доступний українською

"Секс!": Анна Седокова взбудоражила сеть горячим фото в одном белье

11:48, 24 апреля 2020
Звезды
323 0
К губам Седоковой у подписчиков возникли вопросы / Instagram Анна Седокова
Instagram Анна Седокова

 Читайте также"Такая красивая": Настя Каменских покорила Instagram ярким фото

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На нем звезда предстала в очень откровенном нижнем белье, выставляющем напоказ все ее прелести.  В кадре бросаются в глаза пышные бедра Седоковой и ее чувственные губы.

Кстати говоря, к губам Седоковой у подписчиков возникли вопросы. "Что с губами?", - написали ей в комментариях. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Анна Седокова