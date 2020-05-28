"Поза супер": Седокова в ванной сверкнула пышною грудью (фото)

Очки в белой оправе, черный купальник, который подчеркивает ее пышную грудь, и нежный маникюр покорили поклонников Анны Седоковой.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое яркое фото.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

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На этот раз певица позировала в ванной. Очки в белой оправе, черный купальник, который подчеркивает ее пышную грудь, и нежный маникюр покорили поклонников Анны Седоковой.

«Поза супер», «Как всегда шикарна», «Супер секси!!!», «Афродита», «Шикаааарный загар», «Анечка, бомба. Суперррр», «Классная помпушечка», «Женщина в любом виде красива, ведь это цветок, а для такого цветка всегда нужен хороший садовник!» - комментировали подписчики Седоковой.

Как сообщал УНИАН, певица Анна Седокова позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы. "Губки бантиком", - написали ей фанаты.

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