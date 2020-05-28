цей матеріал доступний українською

"Поза супер": Седокова в ванной сверкнула пышною грудью (фото)

19:25, 28 мая 2020
Звезды
214 0
Cедокова показала соблазнительное фото / фото Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Читайте также"Шикарная!": похудевшая Настя Каменских в бюстгальтере с цепями завела сеть (фото)

На этот раз певица позировала в ванной. Очки в белой оправе, черный купальник, который подчеркивает ее пышную грудь, и нежный маникюр покорили поклонников Анны Седоковой.

«Поза супер», «Как всегда шикарна», «Супер секси!!!», «Афродита», «Шикаааарный загар», «Анечка, бомба. Суперррр», «Классная помпушечка», «Женщина в любом виде красива, ведь это цветок, а для такого цветка всегда нужен хороший садовник!» - комментировали подписчики Седоковой.

Фото Седокова/Instagram

Как сообщал УНИАН, певица Анна Седокова позировала в ярком наряде кислотно-зеленого цвета с бахромой. Однако внимание на фото привлекал не столько он, сколько пухлые губы певицы. "Губки бантиком", - написали ей фанаты. 

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анна Седокова