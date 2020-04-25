Ани Лорак показалась в соблазнительном образе (фото)
Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников кадрами со съемок шоу The Best.
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Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре один из самых ярких образов, где "дива" позирует в черном мини-платье оригинального кроя, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.
Волосы певицы распущены, а образ дополняет нежное украшение на шее. В комментариях восхищаются красотой Лорак.
За каждой работой, будь то написание песни, или создание видео, стоит большой труд многих людей, одержимых одной целью – сделать хороший результат. ✨ Но главное – поделиться с другими частью своей души. Смотрите, как создавались интро для шоу #TheBest! Скучаю по концертам и с нетерпением жду нашей встречи! ❤️ Directed by @radislav
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