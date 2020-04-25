Ани Лорак показалась в соблазнительном образе (фото)

В комментариях восхищаются красотой Лорак.

Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников кадрами со съемок шоу The Best.

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Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре один из самых ярких образов, где "дива" позирует в черном мини-платье оригинального кроя, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Волосы певицы распущены, а образ дополняет нежное украшение на шее. В комментариях восхищаются красотой Лорак.

Ранее американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала новые сексуальные фото на своей странице в Instagram.