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Ани Лорак показалась в соблазнительном образе (фото)

10:31, 25 апреля 2020
Звезды
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Лорак - любитель дерзких образов / Скриншот

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Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре один из самых ярких образов, где "дива" позирует в черном мини-платье оригинального кроя, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Волосы певицы распущены, а образ дополняет нежное украшение на шее. В комментариях восхищаются красотой Лорак.

Лорак позирует в дерзком мини

Ранее американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала новые сексуальные фото на своей странице в Instagram.

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Теги: #фото#Ани Лорак