Актрисе пришлось бежать в укрытие из-за воздушной тревоги.

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов, где вместе с толпой была вынуждена бежать в укрытие из-за воздушной сирены.

Во время ее визита на вокзал в городе начала звучать сирена, так как была угроза ракетного удара. Волонтеры сразу же предложили Джоли проследовать в более безопасное место. Так, она вместе с толпой людей бежала в бомбоубежище.

По дороге волонтеры уточнили, все ли в порядке с Джоли, на что она ответила, что ей не страшно, и все хорошо.

Отметим, Анджелина Джоли с первого дня вторжения России в Украину осуждает войну. Более того, она неоднократно встречалась с детьми, пострадавшими от войны, а также больными онкологией.

Кроме того, актриса неоднократно высказывала слова поддержки в адрес Украины и власти.

Напомним, ранее Джоли показала миру фото беременной украинки, погибшей из-за обстрела роддома в Мариуполе.

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