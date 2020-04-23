У Заворотнюк сделали заявление о ее лечении (фото)

Также родные "прекрасной няни" утверждают, что опубликованный накануне СМИ документ с диагнозом Заворотнюк - фейк.

Близкие российский актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения СМИ о препарате "Кейтруда", которым якобы лечат звезду сериала "Моя прекрасная няня".

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Соответствующий пост-опровержение появился на странице "Поддержка Анастасии Заворотнюк" в Instagram. Так, близкие Заворотнюк заявили, что они не комментируют ситуацию с актрисой.

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата "Кейтруда" (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

Также родные "прекрасной няни" утверждают, что опубликованный накануне СМИ документ с диагнозом Заворотнюк — фейк.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.