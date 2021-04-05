Рэперша показала фигуру в бикини / instagram.com/alyona.alyona.official
Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram фотографию, на которой пародирует другую артистку Надю Дорофееву.
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alyona alyona сидит на снимке в кресле. При этом на ней только черные трусики и бейсболка. Обнаженную грудь она прикрывает газетой. Дополнила она такой образ солнцезащитными очками.
"Когда красоту не прячут за словами - я слышу шум", - подписала фото артистка.
"Вы - пример женственности", "Красивая Алена ломает все стереотипы", "Вы делаете очень важное дело", - пишут поклонники.
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