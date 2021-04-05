Рэперша повторила снимок Дорофеевой.

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram фотографию, на которой пародирует другую артистку Надю Дорофееву.

Читайте такжеИзвестная модель без белья показала себя с выгодного ракурса

alyona alyona сидит на снимке в кресле. При этом на ней только черные трусики и бейсболка. Обнаженную грудь она прикрывает газетой. Дополнила она такой образ солнцезащитными очками.

"Когда красоту не прячут за словами - я слышу шум", - подписала фото артистка.

"Вы - пример женственности", "Красивая Алена ломает все стереотипы", "Вы делаете очень важное дело", - пишут поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич