Ефремов решил продать дом за 50 миллионов рублей, чтобы расплатиться за ДТП

Часть денег Ефремов планирует отдать семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, решил продать свой дом под Юрмалой (Латвия) за 50 миллионов рублей.

Об этом сообщает издание "КП".

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Часть денег Ефремов планирует отдать семье погибшего в аварии Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети Ефремова.

Таким образом Ефремов собирается обеспечить свою семью на случай, если его посадят в тюрьму.

По словам источников, все имущество Ефремова тянет не менее чем на полмиллиарда рублей. Помимо двух домов в Юрмале, у него имеется роскошная квартира в центре Москвы и особняк в Подмосковье.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. В его крови также были обнаружены следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 9 июня артист был отправлен под домашний арест.

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