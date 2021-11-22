Джона Фэлкон признался в своей бисексуальности.

Американский актер Джона Фэлкон обладает самым большим признанным в мире пенисом. Его длина составляет аж 34,3 сантиметра. Впервые его имя громко зазвучало после выхода фильма "Private Dicks: Men Exposed", где он снялся обнаженным.

С тех пор его популярность только росла - как в карьерном плане, так и в личной жизни. По словам актера, его половой орган привлекает многим известных людей, которые регулярно предлагают ему секс.

Впрочем, Джона не отказывается от одноразовых сексуальных связей. На YouTube-канале This Morning он рассказал, что у него было много разных партнеров - и мужчины, и женщины, и обычные люди и даже знаменитости.

Читайте также"Остался без трусиков": Андре Тан поделился подробностями раздела имущества с экс-женойСтоит отметить, что ранее Фэлкон говорил о том, что такой большой размер полового органа мешает ему в личной жизни. Вероятно, это неудобство сводится лишь к тому, что на него едва налазят джинсы.

Напомним, однажды в аэропорту с ним случилась курьезная ситуация. Его заподозрили в том, что он в трусах пытается пронести на борт самолета огнестрельное оружие, хотя на самом деле там был всего-навсего его пенис.

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Автор: Диана Могилевич