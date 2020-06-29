Адель ошеломила фанатов фигурой в концертном платье с 2016 года (фото)

Артистка решила пересмотреть свое выступление на фестивале Glastonbury в 2016 году и станцевала в нем под свое же исполнение.

Певица Адель, которая сбросила за последний год 45 килограммов, опубликовала в соцсети фото в концертном платье из 2016 года.

Артистка решила пересмотреть свое выступление на фестивале Glastonbury в 2016 году и станцевала в нем под свое же исполнение, на странице в Instagram.

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Судя по расфокусу, вечер получился не только ностальгическим, но и очень веселым.

«После 5 сидров», — написала под снимками Адель.

Даже несмотря на спорное качество фото, подписчики звезды все равно рассмотрели ее безупречную форму и отметили, что сейчас (впрочем, как и тогда) она выглядит потрясающе.

Как сообщал ранее УНИАН, популярная певица Адель, которая сбросила 45 кг веса, теперь стесняется своего нового облика и буквально скупает новую одежду, чтобы как-то это компенсировать.

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