70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

Звезда Голливуда теперь многодетный отец.

Голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.

Как сообщается в издании HOLA!, 36-летняя супруга звезды Алехандра Сильва родила ему второго сына.

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Сейчас Ричард и Алехандра находятся в самоизоляции на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка.

Новорожденный мальчик стал вторым общим ребенком пары и третьим для 70-летнего актера, который воспитывает 20-летнего сына Гомера от отношений с актрисой Кэри Лоуэлл.