70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом
15:25, 22 апреля 2020Звезды
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Звезда Голливуда теперь многодетный отец.
Голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом / Википедия
Голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.
Как сообщается в издании HOLA!, 36-летняя супруга звезды Алехандра Сильва родила ему второго сына.
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Сейчас Ричард и Алехандра находятся в самоизоляции на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка.
Новорожденный мальчик стал вторым общим ребенком пары и третьим для 70-летнего актера, который воспитывает 20-летнего сына Гомера от отношений с актрисой Кэри Лоуэлл.
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