Ведущая продемонстрировала, как изменилась за последние 5 лет.

Известная украинская ведущая Алла Мазур в 2019 году шокировала поклонников новостью. Она сообщила, что у нее диагностировали рак.

Телезвезда долгое время молчала о своем онкологическом заболевании и не хотела делиться личным с фанатами. Однако, в конце концов, Мазур поняла, что хочет открыться перед украинцами и не скрывать подробностей своей жизни.

В прямом эфире Алла заявила, что у нее обнаружили рак молочной железы. Ведущая стремилась изменить отношение общества к онкобольным и к этой болезни в целом. Она пыталась донести людям, что рак возможно преодолеть и опускать руки не стоит.

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Однако, несмотря на оптимизм и то, что Мазур удалось побороть болезнь, она все же отразилась на ее организме. В частности, рак повлиял на внешность телезвезды. К сожалению, знаменитость столкнулась с проблемой большинства онкобольных - выпадение волос. Сначала Алла изменила свой темно-каштановый цвет волос на парик такого же оттенка.

А когда преодолела болезнь, то показалась на публике без парика с новой прической. В последнее время Мазур не меняет имидж. Она стала блондинкой и теперь у нее очень короткая стрижка. Однако в таком образе ведущая выглядит еще более стильно.

На днях она поделилась новым кадром в своем Instagram. На фото знаменитость как раз с новой прической. Звезда позировала возле водоема. На снимке Алла показалась в сером свитере и черных брюках. У нее был легкий и нежный макияж.

"Новый год. Ищу опору в себе и родных. И нахожу - в вас. Спасибо всем, с кем вместе живем эту жизнь в войне. И прежде всего - нашим защитникам", - написала Мазур по случаю своего 59-летия.

Напомним, ранее Алла Мазур едва не разрыдалась из-за особого подарка от военных. Она поблагодарила их за неожиданный презент и сказала, что ждет их с победой.

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