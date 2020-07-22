18-летняя супермодель Кайя Гербер снялась полностью обнаженной (фото)
08:58, 22 июля 2020Звезды
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18-летняя девушка позирует полностью обнаженной, стоя на коленях боком к камере и прикрывая грудь руками.
Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии / Instagram luigiandiango
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии для японской версии модного журнала Vogue и стала героиней его обложки.
Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте снимавших фотографов.
Instagram luigiandiango
Instagram luigiandiango
На одном из размещенных кадров 18-летняя девушка позирует полностью обнаженной, стоя на коленях боком к камере и прикрывая грудь руками. Она одета в черные лаковые ботфорты на каблуках. На другом фото Гербер запечатлена топлес.
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