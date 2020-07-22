18-летняя супермодель Кайя Гербер снялась полностью обнаженной (фото)

18-летняя девушка позирует полностью обнаженной, стоя на коленях боком к камере и прикрывая грудь руками.

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии для японской версии модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте снимавших фотографов. На одном из размещенных кадров 18-летняя девушка позирует полностью обнаженной, стоя на коленях боком к камере и прикрывая грудь руками. Она одета в черные лаковые ботфорты на каблуках. На другом фото Гербер запечатлена топлес. Как сообщал УНИАН, ранее 35-летняя Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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