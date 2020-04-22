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"Голое тело?":38-летняя Вера Брежнева удивила эротической фотосессией (фото)

11:43, 22 апреля 2020
Звезды
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Певица позировала, стоя и сидя на окне в боди телесного цвета / Instagram Вера Брежнева

Снимки размещены на ее странице в Instagram.

Instagram Вера Брежнева
Instagram Вера Брежнева

Читайте также"Форма рака не смертельная": в СМИ появились новые данные о состоянии ЗаворотнюкПевица позировала, стоя и сидя на окне в боди телесного цвета, скрываемая шторой. Из-за этого кажется, что Брежнева снимается абсолютно голой. 

"Моя первая web-фотосессия", - подписала артистка снимки. 

"Боже мой, Верочка, так это голое тело или боди?", - запутались и сами поклонники.

Отметим, что Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой. 

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Теги: #певица#Вера Брежнева