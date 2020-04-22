"Голое тело?":38-летняя Вера Брежнева удивила эротической фотосессией (фото)

Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой.

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, удивила поклонников горячей фотосессией.

Снимки размещены на ее странице в Instagram.

Читайте также"Форма рака не смертельная": в СМИ появились новые данные о состоянии ЗаворотнюкПевица позировала, стоя и сидя на окне в боди телесного цвета, скрываемая шторой. Из-за этого кажется, что Брежнева снимается абсолютно голой.

"Моя первая web-фотосессия", - подписала артистка снимки.

"Боже мой, Верочка, так это голое тело или боди?", - запутались и сами поклонники.

Отметим, что Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой.