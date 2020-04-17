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Супермодель Ратаковски обнажила грудь, показав новое фото с лимоном

05:06, 17 апреля 2020
Звезды
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Ратаковски показала новое фото / Instagram Эмили Ратаковски

Соответствующий снимок она выложила в Instagram.

На нем звезда позирует в светлой шляпе с лимоном в руке, прикрывая руками обнаженную грудь. 

Поклонники Ратаковски такое фото оценили, засыпав ее множеством комментариев с комплиментами.

Instagram Эмили Ратаковски

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски показала идеальную фигуру в обтягивающем платье.

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Теги: #Эмили Ратаковски