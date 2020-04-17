Супермодель Ратаковски обнажила грудь, показав новое фото с лимоном
05:06, 17 апреля 2020Звезды
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На фото модель позирует полуголая с лимоном.
Ратаковски показала новое фото / Instagram Эмили Ратаковски
Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски показала новое фото, засветив на нем оголенную грудь.
Соответствующий снимок она выложила в Instagram.
На нем звезда позирует в светлой шляпе с лимоном в руке, прикрывая руками обнаженную грудь.
Поклонники Ратаковски такое фото оценили, засыпав ее множеством комментариев с комплиментами.
Instagram Эмили Ратаковски
Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски показала идеальную фигуру в обтягивающем платье.
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