Супермодель Ратаковски обнажила грудь, показав новое фото с лимоном

На фото модель позирует полуголая с лимоном.

Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски показала новое фото, засветив на нем оголенную грудь.

Соответствующий снимок она выложила в Instagram.

На нем звезда позирует в светлой шляпе с лимоном в руке, прикрывая руками обнаженную грудь.

Поклонники Ратаковски такое фото оценили, засыпав ее множеством комментариев с комплиментами.

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски показала идеальную фигуру в обтягивающем платье.