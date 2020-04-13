Удивительное исполнение духовного гимна Украины: Дзидзьо записал клип-молитву в Софийском соборе (видео)

"Молитва за Украину" — это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что выпали сейчас на долю Украины и всего мира", - отмечают авторы видео.

Известный украинский певец Михаил Хома (DZIDZIO) выпустил клип на песню "Молитва за Украину", который сняли в Софийском соборе Киева.

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Идея записать духовный гимн Украины возникла у исполнителя во время работы над государственным гимном Украины.

“Михаил Хома (DZIDZIO) вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригентки Оксаны Линив несколько месяцев назад начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Работа продолжалась в киевском Доме звукозаписи, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов. Во время работы над государственным гимном у Михаила появилась идея записать также и духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Сделать это в такие сжатые сроки было нереально, но Михаил настоял: "...в определенный момент я понял, что должен обязательно записать и духовный гимн Украины". У нас сложилась замечательная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву "Боже великий, единый..." они исполняли вместе со мной впервые", - написано под видео над Youtube.

Режиссером видео стал давний друг Михаила — Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали достопримечательность истории и духовности Софиевский собор (Софию Киевскую).

"Молитва за Украину" — это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что выпали сейчас на долю Украины и всего мира", - отмечают авторы видео.

"Боже великий, единый", или Молитва за Украину - слова Александра Кониского, музыка Николая Лысенко, 1885 год.

Напомним, Михаил Хома исполнял гимн Украины перед матчем между украинской и литовской сборными, который прошел в Харькове. Также DZIDZIO должен выполнять гимн Украины перед матчами украинской сборной во время Евро-2020.