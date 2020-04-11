Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом (фото)

Пару застали во время прогулки по Лондону.

Популярный актер Руперт Гринт, известный своей ролью Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер" скоро впервые станет отцом.

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Так, знаменитость, который в прошлом году сыграл тайную свадьбу, застали папарацци в Лондоне вместе с любимой, актрисой Джорджией Грум. На фотографиях, которые появились в Сети, видно округлый животик избранницы Руперта.

Впоследствии представитель пары подтвердил информацию о беременности Грум.

"Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время", – пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.

В Великобритании в данный момент, как и в большинстве стран, введен режим самоизоляции, все развлекательные заведения закрыты, и гражданам можно выходить только в магазин и аптеку. Руперт и Джорджия все правила учли (если не принимать во внимание отсутствие на них медицинских масок и перчаток) - сначала зашли в аптеку, а затем закупились в магазине органических продуктов Whole Foods и направились домой.

С 28-летней Джорджией, которая известна некоторым по роли в фильме "Ангус, стринги и поцелуи взасос", 31-летний Руперт встречается с 2011 года. В прошлом году пара спровоцировала слухи о помолвке, после того как папарацци заметили на ее безымянном пальце кольцо, но подтверждений этому так и не появилось. Больше никаких подробностей об их отношениях в распоряжении СМИ нет.

В 2018 году в интервью изданию The Guardian Руперт признался, что мечтает о детях: "Праздновать 30-летие было для меня странно. Потому что я не ощущаю себя на этот возраст и не понимаю, что там впереди. Я лишь продолжаю плыть по течению, играть интересных для меня персонажей и наблюдать за происходящим. Мне бы хотелось вскоре уже создать семью и родить детей. Если у меня будет сын, может, мне назвать его Роном? Это довольно хорошее имя, но все же скорее нет".

Напомним, недавно стало известно о том, что британский актер Джуд Лоу в шестой раз станет отцом.