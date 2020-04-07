Певица Надежда Бабкина в коме из-за коронавируса
08:18, 07 апреля 2020Звезды
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Врачам частной клиники в Москве пришлось ввести 70-летнюю певицу в искусственную кому из-за ухудшения ее состояния.
70-летнюю певицу забрали с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония" / Instagram Надежда Бабкина
Известная советская и российская певица Надежда Бабкина инфицирована коронавирусом и находится в искусственной коме.
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Об этом сообщают российские СМИ.
Врачам частной клиники в Москве пришлось ввести певицу в искусственную кому из-за ухудшения ее состояния. 70-летнюю певицу забрали с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония", позже первый тест на коронавирус оказался положительным. Эти данные подтвердили в Роспотребнадзоре.
Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.
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