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Певица Надежда Бабкина в коме из-за коронавируса

08:18, 07 апреля 2020
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70-летнюю певицу забрали с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония" / Instagram Надежда Бабкина

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Об этом сообщают российские СМИ.

Врачам частной клиники в Москве пришлось ввести певицу в искусственную кому из-за ухудшения ее состояния. 70-летнюю певицу забрали с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония", позже первый тест на коронавирус оказался положительным. Эти данные подтвердили в Роспотребнадзоре.  

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.

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Теги: #певица#коронавирус