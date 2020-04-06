Ратаковски без бюстгальтера показала обнаженную грудь (фото)

Модель позирует на снимке в одних лишь крошечных трусиках-бикини.

Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото. Читайте также"Ух, какая!": 41-летняя Ани Лорак завела сеть в наряде с глубоким декольте и латексе (фото) Снимок модель разместила в Instagram ее бельевого бренда Inamorata Woman. Модель позирует на снимке в одних лишь крошечных трусиках-бикини. Объемную грудь Ратаковски прикрывает рукой. За день снимок набрал 30 тысяч лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter