Ратаковски без бюстгальтера показала обнаженную грудь (фото)
14:33, 06 апреля 2020Звезды
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Модель позирует на снимке в одних лишь крошечных трусиках-бикини.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.
Instagram Эмили Ратаковски
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Снимок модель разместила в Instagram ее бельевого бренда Inamorata Woman.
Модель позирует на снимке в одних лишь крошечных трусиках-бикини. Объемную грудь Ратаковски прикрывает рукой.
За день снимок набрал 30 тысяч лайков.
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