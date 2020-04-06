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Ратаковски без бюстгальтера показала обнаженную грудь (фото)

14:33, 06 апреля 2020
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Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок модель разместила в Instagram ее бельевого бренда Inamorata Woman.

Модель позирует на снимке в одних лишь крошечных трусиках-бикини. Объемную грудь Ратаковски прикрывает рукой. 

За день снимок набрал 30 тысяч лайков. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски